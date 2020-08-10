رئيس الوزراء اللبناني: منظومة الفساد اكبر من الدولة واحد نماذجها انفجار مرفأ بيروت

2020/08/10 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، إن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وكان أحد نماذجها انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وذكر دياب في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني، إن "منظومة الفساد أكبر من لبنان، وأحد نماذجها انفجار مرفأ بيروت".

واتهم دياب في خطابه الطبقة السياسية بـ"المتجرة بدماء الناس"، فيما أشار إلى أن "البعض لا يهمه إلا تسجيل نقاط سياسية".

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

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