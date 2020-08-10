2020/08/10 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على الوثائق الخاصة بالشكوى التي قدمها 30 نائباً ضد وزير المالية السابق وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين بتهمة اهدار المال العام.

وفي وقت سابق من اليوم ، أصدرت هيئة النزاهة امرا باستقدام وزير المالية السابق فؤاد حسين بتهمة التسبب بإهدار المال العام وفق المادة 340 وبمبلغ يصل الى 6 ترليون دينار وفقاً لما اكده مكتب النائب انعام الخزاعي.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، إن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وكان أحد نماذجها انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وذكر دياب في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني، إن "منظومة الفساد أكبر من لبنان، وأحد

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (10 آب 2020)، التوجه لتشييد نصب تذكاري يوثق التظاهرات السلمية.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن الاخير "استقبل عددا من جرحى التظاهرات في محافظة ذي قار، ورحب بهم مؤكدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق: وزير المالية العراقي السابق مهدد بالسجن لـ 7 سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق: وزير المالية العراقي السابق مهدد بالسجن لـ 7 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).