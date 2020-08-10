الفتح: الكتل قلقة من التدخلات بمكاتب المفوضية في المحافظات لفرض شخصيات معينة

2020/08/10 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف تحالف الفتح، الاثنين، عن وجود قلق كبير بين اغلب الكتل من التدخلات السياسية بهيكلية مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات وممارسة الضغط لفرض شخصيات معينة.وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي لـ/المعلومة/ ان “الخطوة الاولى ضمن الاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة يجب ان تحرر مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات من التدخلات والضغوط التي […]

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