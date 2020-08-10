جدول امتحانات التعليم المهني لجميع الفروع والتخصصات

2020/08/10 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية جدول امتحانات التعليم المهني/ الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020 ، ولجميع الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات، التمريض).

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