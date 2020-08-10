الاقتصاد البرلمانية: ما ينشر عن طبيعة عمل اللجنة يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط

2020/08/10 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، انها مستمرة بعملها وعقد اجتماعاتها، مشيرة الى ان ما تم نشره وتداوله في صفحات التواصل الاجتماعي عن طبيعة العمل داخل لجنتنا لايمثل رأي اللجنه وإنما وجهة نظر صاحبها.وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ما تم نشره وتداوله في صفحات التواصل الاجتماعي عن طبيعة العمل …

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