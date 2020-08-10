ضبط (3) عجلات محملة بمواد غش تجاري وتهرب من دفع الرسوم في منفذ طريبيل

2020/08/10 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط (3) عجلات محملة بمواد غش تجاري وتهرب من دفع الرسوم الكمركية في منفذ طريبيل الحدودي.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارزها في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار (3) عجلات محملة بمادة (كارتون فارغ ) وبوزن إجمالي (34 طن و 669كغم) تم شمولها …

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