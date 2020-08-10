“مهنة حضارية”… نساء من جنوب العراق يبدعن بالحفاظ على “صناعة التراث” بطريقتهن الخاصة!َ

2020/08/10 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كلما دخلنا الى أحد بيوت أجدادنا وجداتنا صادفنا ما يلفت النظر من قطع أثرية قديمة ذات طابع تراثي عراقي، غالبا ما تكون قطع سجاد صنعت منذ سنين طويلة، بعضها تكون معلقة على الجدران وبعضها محفوظ في أماكن أخرى.صناعة السجاد اليدوي في #العراق..قصص الإبداع التي تحاك على يد أمهر النساجات […]

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