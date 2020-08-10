بيان لصحة كربلاء بشأن حريق مستشفى الإمام الحسن المجتبى

2020/08/10 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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الى مواطني محافظتنا العزيزة الكرام

م / تنويه هام ــــــــــــــ

السلام عليكم ..

نود إعلامكم بشأن الحريق الذي حصل قبل قليل في مستشفى الإمام الحسن المجتبى ( عليه السلام)..

إن " الحريق ، حدث في غرفة الدافعات الهوائية اثناء التشغيل التجريبي من قبل الشركة المنفذة للمشروع ، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي دون حدوث أية اضرار جانبية تذكر "، لذا إقتضى التنويه .



مع التقدير

المكتب الإعلامي للدائرةالإثنين 10 آب 2020

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، التوزيع الجغرافي لوفاتين و226 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن إصابات فيروس كورونا ج

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، جدول الامتحانات العامة الدور الاول للتعليم المهني ولكافة الفروع.

ونشرت التربية، كما موضح ادناه، جدول الامتحانات العامة/ الدور الاول للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري،

بغداد اليوم- كردستان

حذر مدير عام ديوان وزارة الصحة بحكومة اقليم كردستان، خالص قادر، الإثنين، 10 آب، 2020، من انهيار الوضع الصحي في الإقليم خصوصا مع تزايد اعداد الاصابات يوميا بشكل لافت.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، "الإقليم سي

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