بالوثائق: المحكمة الاتحادية الاميركية تستدعي ولي العهد السعودي

2020/08/10 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

المحكمة الاتحادية في واشنطن تستدعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للوقوف امامها في الدعوى المرفوعة من قبل المسؤول السعودي الاسبق سعد الجبري التي يتهمه فيها بمحاولة اغتياله.

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بغداد اليوم _ بغداد

قالت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، اليوم الاثنين، إن القوى السياسية المتنفذة تقف وراء أكبر خطا اقتصادي في العراق، يتمثل بتعيين اعداد كبيرة في مؤسسات الدولة بأوقات الانتخابات، الأمر الذي جعل البلاد من دول الع

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، استقالة الحكومة رسميا، فيما أكد أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وكان أحد نماذجها انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وذكر دياب في كلمة الاستقالة التي وجهها إلى الشعب اللبن

بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على الوثائق الخاصة بالشكوى التي قدمها 30 نائباً ضد وزير المالية السابق وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين بتهمة اهدار المال العام.

وفي وقت سابق من اليوم ، أصدرت هيئة النزاهة امرا باستقدام وزير المالية السابق فؤا

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