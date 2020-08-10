في ذكرى شهداء آب العظيم - وديع السرغيني

2020/08/10 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وديع_السرغيني وهم الشهداء الثلاثة الذين ارتبطت تجربتهم بحركة الطلبة القاعديين وبخطه الديمقراطي المناضل، وحين يقع التركيز منا على هؤلاء الأشاوس فلسبب بسيط لا يتغيّى تمييزهم عن باقي الشهداء الذين سقطوا في مختلف الساحات وفي مختلف الظروف، أوفياء مخلصين لجماهير الشعب المغربي ولقضاياه المصيرية، بل لأسباب ذاتية وخاصة جدا.فمصطفى بلهواري وبوبكر الدريدي وعبد الحق شباضة، مثلهم مثل جميع شهداء الحركة الديمقراطية والتقدم ......





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