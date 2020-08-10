نظام أغنياء الطوائف المفلس يدمر بيروت... إلى الكفاح من أجل تغيير ديمقراطي جذري وعلماني ! - المناضل-ة

2020/08/10 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة دمر نظام رأسماليي الطوائف بيروت الرائعة بيروت المقاومة، وجعل بعض أحيائها أطلالا في مشهد رعب أعاد إلى الذاكرة مشاهد الحرب الأهلية المروعة (1975- 1990) والغزو الصهيوني (1982 و2006) وتفكيك مخيم اللاجئين الفلسطينيين النهر البارد (2007).أدى انفجار هائل بمستودع لمواد متفجرة بميناء بيروت إلى حدود الآن إلى قتل أزيد من 158 شخصا وجرح أكثر من 6000 آخرين والعشرات من المفقودين- ات تحت الأنقاض، وإلى دمار ال ......





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