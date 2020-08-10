2020/08/10 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت لم يتأخر وأن هناك فسحة من الأمل وأكثر من أجل وقف والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.وبحسب وكالة “وام”، دعا الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي، إلى استمرار الضغط على الفيروس لقمعه.وأشاد غبريسيوس بالنتائج التى نجحت بعض البلدان فى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: الوقت لم يتأخر لوقف تفشي فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: الوقت لم يتأخر لوقف تفشي فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).