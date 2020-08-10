2020/08/10 | 20:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى نحو 154 ألف حالة، بعد تسجيل مئات الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 10 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 19 ألف و663 نموذجًا جديدًا وسجلت 3484 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 349

بغداد/ الكرخ: 226

مدينة الطب: 100

النجف: 192

السليمانية: 198

أربيل: 278

دهوك: 32

كربلاء: 299

كركوك: 161

ديالى: 101

واسط: 117

البصرة: 449

ميسان: 132

بابل: 142

الديوانية: 114

ذي قار: 118

الأنبار: 53

المثنى: 40

نينوى: 320

صلاح الدين: 63

الشفاء: 2015 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 245

بغداد الكرخ: 405

مدينة الطب: 54

النجف: 72

السليمانية: 42

أربيل: 101

دهوك: 23

كربلاء: 268

كركوك: 47

ديالى: 33

واسط: 55

البصرة: 145

ميسان: 82

بابل: 175

الديوانية: 85

ذي قار: 52

الأنبار: 56

نينوى: 36

صلاح الدين: 15

الوفيات: 72 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 4

بغداد الكرخ: 2

مدينة الطب: 2

النجف: 6

السليمانية: 3

أربيل: 13

دهوك: 1

كربلاء: 8

كركوك: 4

ديالى: 1

واسط: 3

البصرة: 7

بابل: 6

الديوانية: 6

ذي قار: 1

نينوى: 3

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 153599

مجموع حالات الشفاء: 109790

الراقدين الكلي: 38345

الراقدين في العناية المركزة: 544

مجموع الوفيات: 5464

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