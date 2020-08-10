سجل العراق أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 10 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 19 ألف و663 نموذجًا جديدًا وسجلت 3484 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 349
بغداد/ الكرخ: 226
مدينة الطب: 100
النجف: 192
السليمانية: 198
أربيل: 278
دهوك: 32
كربلاء: 299
كركوك: 161
ديالى: 101
واسط: 117
البصرة: 449
ميسان: 132
بابل: 142
الديوانية: 114
ذي قار: 118
الأنبار: 53
المثنى: 40
نينوى: 320
صلاح الدين: 63
الشفاء: 2015 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 245
بغداد الكرخ: 405
مدينة الطب: 54
النجف: 72
السليمانية: 42
أربيل: 101
دهوك: 23
كربلاء: 268
كركوك: 47
ديالى: 33
واسط: 55
البصرة: 145
ميسان: 82
بابل: 175
الديوانية: 85
ذي قار: 52
الأنبار: 56
نينوى: 36
صلاح الدين: 15
الوفيات: 72 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 4
بغداد الكرخ: 2
مدينة الطب: 2
النجف: 6
السليمانية: 3
أربيل: 13
دهوك: 1
كربلاء: 8
كركوك: 4
ديالى: 1
واسط: 3
البصرة: 7
بابل: 6
الديوانية: 6
ذي قار: 1
نينوى: 3
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 153599
مجموع حالات الشفاء: 109790
الراقدين الكلي: 38345
الراقدين في العناية المركزة: 544
مجموع الوفيات: 5464
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