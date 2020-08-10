2020/08/10 | 20:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).