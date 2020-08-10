رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يعلن استقالة حكومته

2020/08/10 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الإثنين استقالة حكومته إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.وقال دياب في كلمة متلفزة “اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد (..) اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن […]

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