للمرة الثانية.. اندلاع حريق داخل المستشفى التركي في كربلاء

2020/08/10 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق، اليوم الاثنين، داخل المستشفى التركي في محافظة كربلاء العراقية .

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