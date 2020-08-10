الركابي يكشف عن معوقات تقف امام انتخابات حزيران 2021

2020/08/10 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب كاطع الركابي، الاثنين، بان الانتخابات النيابية المبكرة المزمع اجراءها في حزيران 2021 ستواجه 5 معوقات ابرزها كورونا.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كل القوى السياسية دون استثناء متفقة على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة وليس هناك اي طرف معترض على موعد تحديدها في حزيران 2021 والذي حدد من قبل الحكومة”.واضاف، […]

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