الدراجي يدعو إلى إيكال حماية الناخبين ومراكز الانتخابات إلى الجيش

2020/08/10 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب محمد صاحب الدراجي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى وضع افراد من الجيش في كل مركز انتخابي لمواجهة أية محاولات لترهيب الموظفين والناخبين.

ورأى الدراجي ان من اسماهم أصحاب المال السياسي من مكاتب الاحزاب الاقتصادية معروفون لدى الحكومة، مشدداً على أن قانون الانتخابات نص على منع اي حزب او جهة تمتلك فصيل مسلح من المشاركة في الانتخابات.

هذا، وطالب الدراجي بوجوب منح القوات الأمنية صلاحية إطلاق النار على من يعتدي على المواطن ولمنع اية حالة ترهيب أو تلاعب لأن الانتخابات تقرير لمستقبل الشعب.

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