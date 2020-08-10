نائب: تدخلات وفرض شخصيات في مكاتب مفوضية الانتخابات بالمحافظات

2020/08/10 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية محمد البلداوي، اليوم الاثنين، عن تدخلات وفرض شخصيات معينة في مكاتب المفوضية في المحافظات وقال البلداوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هنالك قلق كبير بين اغلب الكتل من التدخلات السياسية بهيكلية مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات وممارسة الضغط لفرض شخصيات معينة”.واضاف البلداوي، ان “الخطوة الاولى …

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