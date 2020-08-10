الرئيس اللبناني يطلب من وزراء الحكومة المستقيلة تصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

2020/08/10 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

طلب رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، الإثنين، 10 آب، 2020، من رئيس الوزراء المستقيل، حسن دياب ووزراء الحكومة المستقيلة تصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الرئاسة في بيان إن "عون تسلم استقالة دياب وطلب من وزراء الحكومة المستقيلة تصريف الاعمال لحين تشكيل ‏حكومة جديدة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، استقالة الحكومة رسميا، فيما أكد أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وكان أحد نماذجها انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وذكر دياب في كلمة الاستقالة التي وجهها إلى الشعب اللبناني، إن "منظومة الفساد أكبر من لبنان، وأحد نماذجها انفجار مرفأ بيروت".

واتهم دياب في خطابه الطبقة السياسية بـ"المتاجرة بدماء الناس"، فيما أشار إلى أن "البعض لا يهمه إلا تسجيل نقاط سياسية بخطابات شعبوية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة".

وتابع، أنه "من المصائب الأخرى تحكم الطبقة السياسية بمصير البلد وتعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس"، مبينا: "نحن أمام مأساة كبرى ويفترض التعاون من أجل تجاوز المحنة، والمطلوب تغيير من كانوا هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني".

وأكد حسان دياب، أن "فساد بعض الأطراف في لبنان أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات ( انفجار مرفأ بيروت)، وبعض الأطراف حاولت تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، وقد رفضنا استدراجنا إلى سجالات عقيمة لأننا أردنا العمل في الحكومة وحملنا مطالب اللبنانيين بالتغيير".

وأوضح دياب، أن حكومته قاتلت "بشراسة وشرف، لكن هذه المعركة ليس فيها تكافؤ واستعملوا كل الأسلحة ضدنا وكذبوا على اللبنانيين"، منهيا خطابة بالقول: "أعلن اليوم استقالة الحكومة".

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وذكر دياب في كلمة الاستقالة التي وجهها إلى الشعب اللبن

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