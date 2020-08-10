بالأرقام: العراق سابعاً على العالم بحصيلة الإصابات بكورونا

2020/08/10 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

حل العراق اليوم بالمرتبة السابعة بحصيلة الاصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا بعد تسجيله 3484 حالة جديدة.

ووفقاً للموقع العالمي Worldometers فقد حلت الهند بالمرتبة الأولى بأكثر من 43 ألف اصابة جديدة ثم تلتها الولايات المتحدة فالفلبين ثم روسيا والمكسيك والبرازيل والعراق.

التفاصيل في الجدول المبين في ادناه

وفي وقت سابق..



اعلنت وزارة الصحة، الإثنين، 10 آب، 2020، تسجيل 72 حالة وفاة، و3484 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، كأعلى حصيلة سجتلها الوزارة خلال الايام الماضية بعدما سجلت 3461 اصابة في وقت سابق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الإثنين المصادف 10 آب 2020‏‎ ‎، ‎تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة ‏منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1165049‏‎ )".

واضاف البيان أن "‎وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2015) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي‏‎: بغداد / الرصافة245‏‎، بغداد / الكرخ405‏‎، مدينة الطب 54‏‎، النجف الاشرف 72‏‎، السليمانية42‏‎، أربيل 101‏‎، دهوك 23‏‎، كربلاء268‏‎، كركوك 47‏‎، ديالى 33‏‎، واسط 55‏‎، البصرة 145‏‎، ميسان82‏‎، بابل 175‏‎، الديوانية 109‏‎، ذي قار 52‏‎، الأنبار 56‏‎، نينوى36، صلاح الدين15‏‎".

وتابع أن "‎الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3484 حالة، وكما يلي‎: بغداد الرصافة 349‏‎، بغداد الكرخ 226، مدينة الطب100‏‎، النجف192‏‎، السليمانية198‏‎، اربيل 278‏‎، دهوك32‏‎، كربلاء299‏‎، كركوك 161‏‎، ديالى 101‏‎، واسط 117‏‎، البصرة 449‏‎، ميسان132‏‎، بابل 142‏‎، الديوانية 114‏‎، ذي قار 118‏‎، الأنبار 53‏‎، المثنى 40‏‎، نينوى 320‏‎، صلاح الدين 63‏".

واشار البيان إلى أن "‎الوفيات 72 حالة وكما يلي‎ : بغداد الرصافة4‏‎، بغداد الكرخ 2، مدينة الطب 2‏‎، النجف 6‏‎، السليمانية 3‏‎، أربيل13‏، دهوك 1‏‎، كربلاء 8‏‎، كركوك 4‏‎، ديالى1‏‎، واسط 3‏‎، البصرة 7‏‎، بابل 6‏‎، الديوانية6‏‎، ذي قار1‏‎، نينوى 3‏‎، صلاح الدين2‏‎".

‎ واوضح البيان أن "مجموع الشفاء: 109790 ( نسبة الشفاء 71,5‏‎ %)، مجموع الاصابات :153599‏‎، الراقدين الكلي:38345‏‎، الراقدين في العناية المركزة: 544‏‎، مجموع الوفيات: 5464‏".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، تفاصيل حريق اندلع في مستشفى الإمام الحسن المجتبى داخل المحفظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الحريق الذي حصل قبل قليل في مستشفى الإمام الحسن ال

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، جدول الامتحانات العامة الدور الاول للتعليم المهني ولكافة الفروع.

ونشرت التربية، كما موضح ادناه، جدول الامتحانات العامة/ الدور الاول للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري،

بغداد اليوم- كردستان

حذر مدير عام ديوان وزارة الصحة بحكومة اقليم كردستان، خالص قادر، الإثنين، 10 آب، 2020، من انهيار الوضع الصحي في الإقليم خصوصا مع تزايد اعداد الاصابات يوميا بشكل لافت.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، "الإقليم سي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالأرقام: العراق سابعاً على العالم بحصيلة الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالأرقام: العراق سابعاً على العالم بحصيلة الإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).