ايران تصف مزاعم واشنطن بشأن سعي طهران للتدخل في الانتخابات الأمريكية بـ “المضحكة”

2020/08/10 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، صحة ادعاءات بعض المسؤولين في الولايات المتحدة عن محاولات إيران التدخل في الانتخابات الأمريكية.وفي موجز صحفي أسبوعي، سخر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، من هذه الاتهامات، قائلا إنها “من أكثر المزاعم الأمريكية إثارة للضحك”.وأوضح أن طهران لا تعير أهمية للأشخاص والتيارات والأحزاب الداخلية […]

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