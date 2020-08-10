2020/08/10 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يرتبط فيروس كورونا بمجموعة من الأعراض الصحية غير السارة، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.وبينما تسرد إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS حاليا 4 أعراض لـ “كوفيد-19”- ارتفاع درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وفقدان الشم والتذوق – يقول العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس إنهم يعانون من مجموعة من الأعراض الإضافية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جميع أعراض وعلامات الإصابة بكورونا التي ينبغي أن تكون على دراية بها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جميع أعراض وعلامات الإصابة بكورونا التي ينبغي أن تكون على دراية بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).