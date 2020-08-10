الدين الوجودي والإيمان الأعمى - سامح عسكر

2020/08/10 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر قارئ عزيز يسألني على الفيس بوك هذا السؤال: أستاذ سامح كيف أنت مسلم وتصلي مع ذلك تنكر عذاب القبر والمسيخ الدجال والمهدي المنتظر ونزول المسيح وقتل المرتد والمعراج وقدسية البخاري والأئمة...إلخ؟..قل لي: كيف تعبد الله وما حقيقة دينك؟قلت: الله يسامحهم حسّان وشلّته..وهموا الناس أن عبادة الله والإيمان لابد أن تحدث عن طريقهم وبتصديق خرافاتهم، خدعوا الناس ووهموهم أن الدين هو طلاسم وألغاز وشفرات وقائ ......





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