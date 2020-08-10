اقتصاديون: السيطرة على المنافذ الحدودية أولى الخطوات الناجعة لتشجيع الاستثمار

2020/08/10 | 20:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ خبراء اقتصاد، اليوم الاثنين، أن السيطرة على المنافذ الحدودية أولى الخطوات الناجعة لتشجيع الاستثمار وامتصاص البطالة.

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