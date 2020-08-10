2020/08/10 | 20:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق، ايرج مسجدي، ووزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار محمد حسين خلال لقائهما اليوم الاثنين على ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايراني ببغداد يجتمع الى وزير العدل العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايراني ببغداد يجتمع الى وزير العدل العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).