2020/08/10 | 20:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الحكومة اللبنانية تعلن الاستقالة - الصورة لرويترز

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