ريال مدريد يعلن انتقال “ميسي الياباني” إلى فياريال

2020/08/10 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، رحيل لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو إلى صفوف فياريال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.وجاء في بيان النادي الملكي: “ريال مدريد وفياريال، توصلا لاتفاق بإعارة اللاعب كوبو الموسم المقبل، وحتى 30 يونيو 2021″.يذكر أن كوبو لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة لصفوف […]

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