عون يقبل استقالة الحكومة ويطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال

2020/08/10 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، قبول استقالة الحكومة اللبنانية وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة.وقدم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء اليوم الاثنين، استقالة حكومته.وفي 4 آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات …

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