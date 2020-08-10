2020/08/10 | 21:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكتل قلقة من التدخلات بمكاتب المفوضية في المحافظات لفرض شخصيات معينة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكتل قلقة من التدخلات بمكاتب المفوضية في المحافظات لفرض شخصيات معينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).