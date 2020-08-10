تمهيدًا للانتخابات المقبلة.. التطبيعية ترسل مسودة النظام الاساسي إلى الفيفا

2020/08/10 | 21:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أرسلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مسودة النظام الاساسي الخاص بالاتحادات الفرعية، التي سيتم في ضوئها اعتماد آلية الترشيح للانتخابات المقبلة، الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وقال الأمين العام للهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان في بيان تلقت وكالة "أين نيوز" نسخة منه إنه "تم إرسال مسودة النظام الاساسي الخاص بالاتحادات الفرعية والقانون الانتخابي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد انجازه بشكل كامل.وأضاف فرحان: تم إرسال المسودة بعد إجراء بعض التعديلات التي تم الأخذ بها من قبل الهيئة العامة، وتم إرسال جميع الكتب الواردة، والملاحظات والمقترحات كمرافقات مع مسودة النظام.وأشار الى ان المرافقات تحتوي على: - مسودة النظام الاساسي للاتحادات الفرعية لسنة 2020._ القانون الانتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم._ الخطابات الرسمية الواردة من الهيأة العامة.- جدول يتضمن مقترحات الهيأة العامة .- كتابنا المتضمن إرسال مسودة النظام الاساسي باللغتين العربية والانگليزية الى الهيأة العامة بتاريخ 2020/7/20 .

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