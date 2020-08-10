منذ الحكم العثماني..مكان تاريخي في النجف لايفارقه السياح والاهالي رغم وجوده في “الصحراء”!

2020/08/10 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد خان النص، من أهم المعالم الأثرية في ناحية الحيدرية في محافظة النجف، ويعد قبلة للزائرين من كل حدب وصوب لما له من قيمة حضارية يهوى رؤيتها كل من سمع بها عبر مواقع التواصل او المواد المكتوبة عنه.الحيدرية خان النص شيدعام 1774ممكان لاستراحة زوار العتبات المقدسة من العراق و ايران و […]

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