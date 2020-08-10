أعتقال ثلاثة اشخاص حاولوا ادخال مشروبات كحولية الى كربلاء

2020/08/10 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) في المحافظة تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص حاولوا ادخال مشروبات كحولية .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

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