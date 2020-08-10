الخفاحي: حكومة الكاظمي تتصرف بالبلد بإسلوب فردي

2020/08/10 | 21:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الاثنين، ان حكومة الكاظمي تتصرف بالعراق بشكل فردي، لافتا الى ان هناك حاجة ملحة لعقد جلسة البرلمان.وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “ العراق بأمس الحاجة لجلسات البرلمان، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتصرف بفردية”.واضاف ان “البرلمان يجب ان يتخذ […]

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