2020/08/10 | 21:40 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد بين النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الاثنين، ان حكومة الكاظمي تتصرف بالعراق بشكل فردي، لافتا الى ان هناك حاجة ملحة لعقد جلسة البرلمان.
وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “ العراق بأمس الحاجة لجلسات البرلمان، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتصرف بفردية”.
واضاف ان “البرلمان يجب ان يتخذ […]
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وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “ العراق بأمس الحاجة لجلسات البرلمان، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتصرف بفردية”.
واضاف ان “البرلمان يجب ان يتخذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاحي: حكومة الكاظمي تتصرف بالبلد بإسلوب فردي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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