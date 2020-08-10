الذهب يقلص مكاسبه الى نحو 11 دولاراً عند التسوية

2020/08/10 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة قلصت أسعار الذهب من مكاسبها لنحو 11 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع العملة الأمريكية وإجراءات التحفيز الأمريكية.وارتفعت أسعار المعدن الأصفر بأكثر من 30 دولاراً خلال الجلسة لكنها قلصت مكاسبها مع تحول الدولار للارتفاع.وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفع بعكس […]

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