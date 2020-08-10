الصحة العراقية تدق ’’جرس الإنذار’’ بعد تسجيل أعلى حصيلة اصابات بكورونا اليوم

2020/08/10 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادادلت وزارة الصحة العراقية ، الاثنين 10 آب 2020، بأول تعليق بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا اليوم بلغت 3484.

وقال الوكيل الفني للوزارة د.



حازم الجميلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) ان "استمرار تسجيل ارقام مرتفعة فوق الـ 3 الاف إصابة يومياً جرس انذار وسيمهد لزيادة عدد الوفيات ويتوجب ان يتم إعادة النظر بالدراسات والاحتياطات والإجراءات".

وأضاف "استنفذنا كل وسائل التوعية والارشادات الصحية والمطلوب من المواطنين إجراءات بسيطة بالوقاية والتباعد الاجتماعي لكن النسبة الأكبر منهم للأسف غير ملتزمون وإذا استمر عدم الالتزام سيؤدي الى زيادات أكبر ولن يحدث أي تراجع دون التزام".

ولفت الى ان "كورونا فيروس غير واضح وكل يوم له اعراض جديدة تفاجئنا ولا ينبغي الاطمئنان له لانه ما زال دون لقاح او علاج".

ولفت الى ان "هناك عملاً دؤوباً في بغداد وتم إضافة الفي سرير إضافية في الفترة الأخيرة مجهزة بكافة التجهيزات لتقديم الخدمة للمصابين وهدفنا عزلهم بعيداً عن البقية".

وفيما يتعلق بموجات كورونا التي حُذِرَ منها عالمياً قال الجميلي "ما زلنا في الموجة الأولى من فيروس كورونا وزيادة الإصابات والقفزات المستمرة سببها عدم التزام المواطنين في عيدي الفطر والأضحى وتزاورهم".

وختم بالقول "ربما تكون هناك موجة ثانية في فصل الخريف وموقفنا جيد جداً من ناحية الادوية والمستلزمات الطبية وافضل بكثير من السابق".

وفي وقت سابق ، توقع متخصص بالصحة العامة، إصابة ما يقارب الـ 80% من الشعب العراقي بفيروس كورونا ، فيما علق على المطالبات بانتقال العراق لمرحلة التعايش مع الوباء.

وقال المتخصص بالصحة العامة - د.



هيثم العبيدي إن "العراقيين وكل شعوب العالم وصلوا إلى قناعة بضرورة التعايش مع فيروس كورونا بعد مضي فترة طويلة من الحظر الصحي وأيضا لإن الحياة لا يمكن أن تتوقف أكثر".

وارجع "سبب تصاعد عدد الإصابات إلى حدوث تخفيف لإجراءات الحظر قبل حلول عيد الأضحى واختلاط الناس في الأسواق أو عبر التزاور وهذا سمح بانتقال العدوى".

وتوقع "إصابة 70-80٪ من المجتمع العراقي بفيروس كورونا حسب مفهوم المناعة الاجتماعية" معبراً عن اعتقاده "بانه لا يمكن للسيطرة على الوضع ان لم تحدث الإصابة في المجتمع بشكل تدريجي".

ولفت إلى إن "إعادة فتح المولات والسماح بالحركة سيمهدان لحصول حالة عدم التزام كبيرة وخاصة من فئة الشباب ما يمهد لإصابات مليونيه الأمر الذي قد يدخل العراقيين في وضع حرج لإن المؤسسة الصحية لن تكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة".

ورداً على المطالبات بإلغاء الحظرين الجزئي والكامل قال العبيدي "نعتقد أن التعايش يجب أن يرافقه فرض اجراءات صارمة تلزم المواطنين بالوقاية وتفرض غرامات على غير الملتزمين لتلافي تسجيل اعداد كبيرة، التعرض للفيروس كلما زاد زاد نسبة تأثر المصاب به لذلك نشدد على وجوب ارتداء الكمامة وفرضها في الشارع والدائرة وأماكن العمل".

ولفت الى ان الحديث عن "موجة ثانية لكورونا الثانية امر غير ثابت حدوثه، وإن حصلت في العراق فإن نسبة 25٪ من الشعب لن تتأثر لإنها أصيبت واكتسبت مناعة ما بين 6 أشهر إلى سنة، وإن حدثت أيضا ان تختلف الأعراض عما حصل ويحصل حاليا".

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