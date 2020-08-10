ضابط يتجاوز على المواطنين بقطع الطريق أمامهم والجهات المسؤولة تحيله للقضاء العراقي

2020/08/10 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر ضابطا في الجيش يقطع الطريق أمام المواطنين في مدينة الفلوجة، فضلا عن تجاوزه عليهم لفظيا لأسباب غامضة، وبعد تداول الفيديو قررت الجهات المسؤولة تشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط، بالإضافة إلى إحالته للقضاء العسكري لمخالفته الأوامر والتوجيهات.

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