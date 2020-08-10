ظريف: لجأنا إلى تجارة المقايضة لاستعادة أموالنا المجمدة في عدة دول

2020/08/10 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن طريقة بلاده حول الإجراءات المتخذة لاستعادة الأموال الإيرانية المجمدة في دول أخرى.

وقال ظريف في تصريح ان إيران لجأت الى تجارة المقايضة أو شراء السلع لاستعادة الأموال المجمدة، مقدما لمجلس الشورى شرحا عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية لاستعادة الأرصدة الإيرانية من النقد الأجنبي المجمدة في مصارف العديد من دول العالم.

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