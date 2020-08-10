إخلاء 9 حاويات تحوي مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي

2020/08/10 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخلت هيئة المنافذ الحدودية تسع حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، وفقا لما أعلنته الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيانها أن قوة من الجيش العراقي رافقت اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء جرد عن المواد الكيمياوية العالية الخطورة في المنافذ، موضحة أنها قامت بإخلاء تسع حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة وتم نقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية.

وتأتي الإجراءات بعد أيام من انفجار ضخم في مرفأ بيروت، على إثره طالب العراقيون السلطات بإجراءات عاجلة في المنافذ الحدودية والمدن السكنية لإفراغها من مستودعات خزن الأسلحة والمواد الكيماوية لتجنب سيناريو مرفأ بيروت.

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