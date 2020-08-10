ذي قار تسجل ولادة 509 طفلا في عيد الاضحى

2020/08/10 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن ولادة 509 طفلا خلال ايام عيد الاضحى .وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مستشفى بنت الهدى التعليمي في مدينة الناصرية ، سجل خلال ايام عطلة عيد الاضحى ولادة 509 طفلا “.واشار الى ان ” الولادات […]

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