هل توجد أنتلجنسيا مغربية ؟ - سعيد الوجاني

2020/08/10 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني كثر الحديث عن ماهي النخبة داخل المجتمع ، واختلط الامر حين تم خلط مفهوم النخبة وماهيتها ، لتطلق جزافاً على منْ لا علاقة له بالنخبة ، فاصبح كل من نطق بشيء غير مألوف عند العامة ، يسمى بالنخبة ...لكن ما هي النخبة التي تمتلك شروط وصف النخبة ، حتى نميز بينها وبين مُتشبّهين بالنخبة ، واشباه نخب لا علاقة لهم بالنخبة .لا يمكن الحديث عن النخبة دون الحديث عن الثقافة ، فنخبة بدون ثقافة لا تسمى نخبة ، ......





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