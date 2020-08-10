الــفـــلــوس فــي حــيــــاتــــي - أحمد الخميسي

2020/08/10 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي لا أتخيل أبدا مبلغا أكبر من عشرة آلاف، أما علاقتي بالمبالغ القليلة فهي علاقة وثيقة وعشرة عمر.



أحاول أن أستعيد وضع الفلوس في حياتي، حركتها، تطور علاقتي بها، أما عن علاقتها هي بي فكانت ثابتة، كأنها جدار لا يتزحزح.



في طفولتي كانت خمسة قروش بالضبط تغمرني بسعادة غير محدودة، بقرشين أشرب عصير وآكل سندوتش وبالقروش الثلاثة أدخل السينما " ترسو".



وللحصول على ذلك المبلغ –ونحن ستة أخوة – كنت أربط على خصري إبري ......





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