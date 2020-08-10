في الذكرى الخامسة والسبعين لتدمير هيروشيما ونكازاكي / اليسار الياباني يدعو الى عدم النسيان ويحذر من كوارث مقبلة - رشيد غويلب

2020/08/10 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب شهدت مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين يومي الخميس والأحد على التوالي إحياء ذكرى ضحايا القصف النووي الأمريكي في 6 و9 آب قبل 75 عاما.



وبسبب وباء كورونا، كان الاحتفال أصغر من المعتاد.



وفي الساعة 8.15 صباحًا وقف المشاركون دقيقة صمت على صوت جرس السلام، في جو صيفي حار.



في ذلك اليوم من عام 1945، ألقت القاذفة الأمريكية “إينولا غاي” أول قنبلة ذرية، أطلق عليها اسم “ليتل بوي”، على المدينة الواقعة جنوب ......





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