شرار حيدر ينتصر على فيروس كورونا

2020/08/10 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الكرخ الرياضي بشكل رسمي شفاء رئيس الهيأة الإدارية للنادي شرار حيدر، من فيروس كورونا بعد أن أثبتت التحليلات الطبية سلبية النتائج.

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