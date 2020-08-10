النفط يرتفع الى 44.95 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم

2020/08/10 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل بشأن الطلب وتعهدات جديدة بخفض الإمدادات من الخام.واستفاد الذهب الأسود من التفاؤل حيال الطلب الآسيوي على الخام، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية “أمين ناصر” يوم الأحد إنه يرى الطلب على النفط في آسيا يتعافى […]

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