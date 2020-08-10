رفع الكتل الكونكريتية ونقاط تفتيش أمنية وسط المدينة القديمة بكربلاء

2020/08/10 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، عن رفع الكتل الكونكريتية وعدد من نقاط التفتيش الأمنية ( السيطرات ) مدخل المدينة القديمة في المحافظة .وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) نظرا لعودة الاستقرار في المحافظة ، وجهنا الكوادر الامنية والخدمية بإعادة […]

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