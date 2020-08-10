العثور على نفق لداعش الارهابي وقنابر هاون في الموصل

2020/08/10 | 22:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، العثور على نفق للدواعش وقنابر هاون في الموصل وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشرة (قيادة عمليات نينوى) من الوصول إلى نفق كان يستخدمه الدواعش للتخفي والاختباء عن […]

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