تجدد الصدامات بين المتظاهرين والأمن في محيط البرلمان بعد استقالة الحكومة

2020/08/10 | 22:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما تزال الاحتجاجات الغاضبة تعم وسط بيروت، حتى بعد إعلان الحكومة استقالتها.

وتجددت المواجهات بشكل عنيف بين المحتجين اللبنانيين وقوى الأمن في محيط مجلس النواب وسط بيروت.

وسائل إعلام محلية أكدت أن قوى الأمن في محيط البرلمان استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا برشقها بالحجارة والمفرقعات النارية وسط مطالبات برحيل مجلس النواب، ورفض بقاء الطبقة السياسية الحالية في الحكم.

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