الحكيم يشدد على ضبط الحدود لمنع دخول السلع الزراعية المنافسة وتمليك الأراضي

2020/08/10 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد شدد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، على ضرورة دعم القطاع الزراعي ومنع دخول السلع المنافسة للبلاد.وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة "أين نيوز" نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم أكد خلال استقباله وزير الزراعة محمد كريم "على تسديد مستحقات الفلاحين، وخاصة من مزارعي الحبوب واعتبار ذلك على رأس اولويات الحكومة" مبيناً، ان "دفع المستحقات أفضل تشجيع تقدمه الحكومة للفلاح لإدامة أرضه وزيادة انتاجها".وأستمع في الوقت نفسه الى رؤية الوزير للنهوض بالقطاع الزراعي على كل الاصعدة،" مشدداً على "مكافحة الفساد وتطوير الواقع الزراعي وادخال المكننة الحديثة".وأكد الحكيم "على ضرورة دعم المزارع بحماية منتجه وضبط الحدود لمنع دخول السلع المنافسة له وضرورة رعاية الثروة الحيوانية والسمكية والاهتمام بزراعة النخيل".ودعا الحكومة الى تمليك الاراضي للمزارعين القائمين على زراعتها تشجيعا لهم على ادامة عملية الزراعة" مشيراً، الى "أهمية دعم خريجي كلية الزراعة وكلية الطب البيطري من خلال إقراضهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة".

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