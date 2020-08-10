2020/08/10 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، مباشرتها بفحص الشحنات المخزونة في قرية الشحن الجوي للتاكد من خلوها من المواد القابلة للانفجار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تباشر بفحص الشحنات المخزونة في قرية الشحن الجوي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تباشر بفحص الشحنات المخزونة في قرية الشحن الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).